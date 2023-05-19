Марина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1840
Дочь: Прасковья Кирилловна
Отец ребёнка: Кирил Стефанович
Рождение ребёнка
08.10.1840
Дочь: Пелагея Кирилловна
Отец ребёнка: Кирил Стефанович
Рождение ребёнка
04.04.1843
Дочь: Ирина Кирилловна
Отец ребёнка: Кирил Стефанович
Рождение ребёнка
14.08.1845
Сын: Флор Кириллович
Отец ребёнка: Кирил Стефанович
Рождение ребёнка
17.08.1847
Дочь: Васса Кирилловна
Отец ребёнка: Кирил Стефанович
Рождение ребёнка
13.05.1850
Дочь: Гликерия Кирилловна
Отец ребёнка: Кирил Стефанович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Василий Кириллович
Отец ребёнка: Кирил Стефанович
Рождение ребёнка
04.07.1854
Дочь: Марья Кирилловна
Отец ребёнка: Кирил Стефанович
Рождение ребёнка
18.01.1856
Дочь: Ксения Кирилловна
Отец ребёнка: Кирил Стефанович
Рождение ребёнка
18.01.1856
Сын: Максим Кириллович
Отец ребёнка: Кирил Стефанович
Рождение ребёнка
05.02.1858
Сын: Федор Кириллович
Отец ребёнка: Кирил Стефанович
Рождение ребёнка
10.07.1860
Сын: Владимир Кириллович
Отец ребёнка: Кирил Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирил Стефанович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно