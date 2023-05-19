Марина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1840

Дочь: Прасковья Кирилловна

Отец ребёнка: Кирил Стефанович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.10.1840

Дочь: Пелагея Кирилловна

Отец ребёнка: Кирил Стефанович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.04.1843

Дочь: Ирина Кирилловна

Отец ребёнка: Кирил Стефанович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.08.1845

Сын: Флор Кириллович

Отец ребёнка: Кирил Стефанович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.08.1847

Дочь: Васса Кирилловна

Отец ребёнка: Кирил Стефанович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.05.1850

Дочь: Гликерия Кирилловна

Отец ребёнка: Кирил Стефанович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Василий Кириллович

Отец ребёнка: Кирил Стефанович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1854

Дочь: Марья Кирилловна

Отец ребёнка: Кирил Стефанович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.01.1856

Дочь: Ксения Кирилловна

Отец ребёнка: Кирил Стефанович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.01.1856

Сын: Максим Кириллович

Отец ребёнка: Кирил Стефанович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.02.1858

Сын: Федор Кириллович

Отец ребёнка: Кирил Стефанович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.07.1860

Сын: Владимир Кириллович

Отец ребёнка: Кирил Стефанович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирил Стефанович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно