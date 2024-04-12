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Агрипина Егорова

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Петр Васильев

Отец ребёнка: Василий Кириллович

Рождение ребёнка
30.06.1886

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Василий Кириллович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.04.1889

Дочь: Солянкина Александра Васильева

Отец ребёнка: Василий Кириллович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.02.1896

Сын: Алексей Васильев

Отец ребёнка: Василий Кириллович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Кириллович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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