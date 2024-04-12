Агрипина Егорова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Сын: Петр Васильев
Отец ребёнка: Василий Кириллович
Рождение ребёнка
30.06.1886
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Василий Кириллович
Рождение ребёнка
24.04.1889
Дочь: Солянкина Александра Васильева
Отец ребёнка: Василий Кириллович
Рождение ребёнка
18.02.1896
Сын: Алексей Васильев
Отец ребёнка: Василий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Кириллович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно