Зенина (Зайцева) Пелагея Стефановна 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Зенина (Зайцева) Пелагея Стефановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1858, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Зайцев Стефан Ивлеевич1829 г.р.
Мать
Зайцева Матрона Тимофеевна1827 г.р.
Супруги
Зенин Иван Феодотович1855 г.р.
Дети
Зенина (Зенина) Ксения Ивановна15.01.1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Зайцев Стефан Ивлеевич

Мать: Зайцева Матрона Тимофеевна

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
06.02.1876

Муж: Зенин Иван Феодотович

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
15.01.1885

Дочь: Зенина (Зенина) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Зенин Иван Феодотович

Смерть
Неизвестно

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