Зенина (Зайцева) Пелагея Стефановна
женский, родилась 1858, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецЗайцев Стефан Ивлеевич1829 г.р.
МатьЗайцева Матрона Тимофеевна1827 г.р.
Супруги
Зенин Иван Феодотович1855 г.р.
Дети
Зенина (Зенина) Ксения Ивановна15.01.1885 г.р.
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Рождение
1858
Отец: Зайцев Стефан Ивлеевич
Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.02.1876
Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1885
Дочь: Зенина (Зенина) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Зенин Иван Феодотович
Смерть
Неизвестно