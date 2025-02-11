Зенин Иван Феодотович
мужской, родился 1855, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
умер 18.06.1892, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
ОтецЗенин Феодот Софронович1822 г.р.
МатьЗенина (Жданова) Степанида Фоминична1823 г.р.
Супруги
Зенина (Зайцева) Пелагея Стефановна1858 г.р.
Дети
Зенина (Зенина) Ксения Ивановна15.01.1885 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
06.02.1876
Рождение ребёнка
15.01.1885
Дочь: Зенина (Зенина) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Зенина (Зайцева) Пелагея Стефановна
Смерть
18.06.1892