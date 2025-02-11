Зенин Иван Феодотович 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Зенин Иван Феодотович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1855, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

умер 18.06.1892, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Отец
Зенин Феодот Софронович1822 г.р.
Мать
Зенина (Жданова) Степанида Фоминична1823 г.р.
Супруги
Зенина (Зайцева) Пелагея Стефановна1858 г.р.
Дети
Зенина (Зенина) Ксения Ивановна15.01.1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Зенин Феодот Софронович

Мать: Зенина (Жданова) Степанида Фоминична

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
06.02.1876

Жена: Зенина (Зайцева) Пелагея Стефановна

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
15.01.1885

Дочь: Зенина (Зенина) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Зенина (Зайцева) Пелагея Стефановна

Смерть
18.06.1892
Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

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