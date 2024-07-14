Копосов Андрей Савватиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1889
Рождение ребёнка
21.10.1889 ст.
Мать ребёнка: Копосова Параскева Васильевна
Камки, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.11.1893 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно