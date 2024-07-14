Копосов Андрей Савватиевич Около 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Копосов Андрей Савватиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1889

Жена: Копосова Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
21.10.1889 ст.

Сын: Копосов Авраам Андреевич

Мать ребёнка: Копосова Параскева Васильевна

Камки, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.11.1893 ст.

Жена: Копосова (Шмакова) Евдокия Ефимовна

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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