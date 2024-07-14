Копосова Параскева Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Копосова Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1889 и 1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1889

Муж: Копосов Андрей Савватиевич

Смерть
Между 1889 и 1893
Рождение ребёнка
21.10.1889 ст.

Сын: Копосов Авраам Андреевич

Отец ребёнка: Копосов Андрей Савватиевич

Камки, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика

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