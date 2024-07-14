Копосова Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1889 и 1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1889
Смерть
Между 1889 и 1893
Рождение ребёнка
21.10.1889 ст.
Отец ребёнка: Копосов Андрей Савватиевич
Камки, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика