Копосова (Шмакова) Евдокия Ефимовна 01.07.1875 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Копосова (Шмакова) Евдокия Ефимовна

Место рождения

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

01.07.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1875 ст.

Отец: Шмаков Ефим Константинович

Мать: Шмакова Екатерина Гавриловна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Крещение
06.07.1875 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемница: Юмской волости починка Новиковского Павла Григориева Шмакова дочь, девица Параскева
Рождение ребёнка
21.02.1893 ст.

Дочь: Шмакова Евдокия (внебрачная)

Отец ребёнка: не указан

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Внебрачная дочь
Бракосочетание
08.11.1893 ст.

Муж: Копосов Андрей Савватиевич

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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