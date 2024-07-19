Копосова (Шмакова) Евдокия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения01.07.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1875 ст.
Крещение
06.07.1875 ст.
Восприемница: Юмской волости починка Новиковского Павла Григориева Шмакова дочь, девица Параскева
Рождение ребёнка
21.02.1893 ст.
Дочь: Шмакова Евдокия (внебрачная)
Отец ребёнка: не указан
Внебрачная дочь
Бракосочетание
08.11.1893 ст.
Смерть
Неизвестно