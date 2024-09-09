Шмакова Екатерина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1875 и 1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1866
Восприемник
02.02.1866 ст.
Анна Родители: Юмской волости починка Новиковского из русских Василий Кириллов Шмаков и законная жена его Наталия Лазарева
Рождение ребёнка
09.02.1867 ст.
Сын: Шмаков Алексей Ефимович (I)
Отец ребёнка: Шмаков Ефим Константинович
Восприемник
25.03.1868 ст.
Агапия (незаконная) Мать: Юмской волости починка Новиковского из русских солдатка Домника Яковлева, Николая Онисимова Новикова жена
Рождение ребёнка
Около 1870
Отец ребёнка: Шмаков Ефим Константинович
Рождение ребёнка
20.09.1871 ст.
Дочь: Зворыгина (Шмакова) Федулия Ефимовна
Отец ребёнка: Шмаков Ефим Константинович
Рождение ребёнка
14.01.1874 ст.
Дочь: Шмакова Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Шмаков Ефим Константинович
Смерть
Между 1875 и 1877
Рождение ребёнка
01.07.1875 ст.
Дочь: Копосова (Шмакова) Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Шмаков Ефим Константинович