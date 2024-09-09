Шмакова Екатерина Гавриловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмакова Екатерина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1875 и 1877

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1866

Муж: Шмаков Ефим Константинович

Восприемник
02.02.1866 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Анна Родители: Юмской волости починка Новиковского из русских Василий Кириллов Шмаков и законная жена его Наталия Лазарева
Рождение ребёнка
09.02.1867 ст.

Сын: Шмаков Алексей Ефимович (I)

Отец ребёнка: Шмаков Ефим Константинович

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Восприемник
25.03.1868 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Агапия (незаконная) Мать: Юмской волости починка Новиковского из русских солдатка Домника Яковлева, Николая Онисимова Новикова жена
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Шмаков Василий Ефимович

Отец ребёнка: Шмаков Ефим Константинович

Рождение ребёнка
20.09.1871 ст.

Дочь: Зворыгина (Шмакова) Федулия Ефимовна

Отец ребёнка: Шмаков Ефим Константинович

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1874 ст.

Дочь: Шмакова Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Шмаков Ефим Константинович

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1875 и 1877
Рождение ребёнка
01.07.1875 ст.

Дочь: Копосова (Шмакова) Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Шмаков Ефим Константинович

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния

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