Зайков Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1903
Отец: Зайков Василий Яковлевич
Мать: Зайкова Ирина Федосеевна
Крещение
21.10.1903
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Иродион Зяблицкий, и.д. псаломщика Алексей Пашков. Крёстный - житель села Верх-Чик, крестьянин Иван Федосеевич Каликин (родной дядя... Показать все
Смерть
Неизвестно