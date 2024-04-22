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Зайков Дмитрий Васильевич

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

19.10.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1903

Отец: Зайков Василий Яковлевич

Мать: Зайкова Ирина Федосеевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
21.10.1903
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Иродион Зяблицкий, и.д. псаломщика Алексей Пашков. Крёстный - житель села Верх-Чик, крестьянин Иван Федосеевич Каликин (родной дядя... Показать все
Смерть
Неизвестно
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