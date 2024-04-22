Зайков Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Бракосочетание
08.01.1903
Жена: Зайкова Ирина Федосеевна
Обряд проходил в церкви имени Петра Афонского. Венчал священник Иродион Зяблицкий, и.д. псаломщика Алексей Пашков. Поручители по жениху: крестьяне села Верх-Чик Пиман Степанович Лушников и Никонор Они... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1903
Сын: Зайков Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Зайкова Ирина Федосеевна