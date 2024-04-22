Зайков Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайков Василий Яковлевич

Зайков Василий Яковлевич

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1877

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1881 г.р.

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
08.01.1903

Жена: Зайкова Ирина Федосеевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Обряд проходил в церкви имени Петра Афонского. Венчал священник Иродион Зяблицкий, и.д. псаломщика Алексей Пашков. Поручители по жениху: крестьяне села Верх-Чик Пиман Степанович Лушников и Никонор Они... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1903

Сын: Зайков Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Зайкова Ирина Федосеевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close