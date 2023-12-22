Зайкова (Каликина) Ирина Федосеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Восприемник
24.12.1895
В этот день стала крёстной сыну жителя деревни Верх-Чик, уволенному в запас армии из крестьян Каликина Дмитрия Федосеевича (родной брат) и жены его Каликиной Анастасии Кондратьевны, Петру. Крещение пр... Показать все
Восприемник
22.03.1900
В этот день стала крёстной дочери (племянница) жителя деревни Верх-Чик крестьянина Вихорева Василия Спиридоновича и жены его Вихоревой Василисы Федосеевны (родная сестра), Таисии. Крещение проходило в... Показать все
Восприемник
06.08.1900
В этот день стала крёстной сыну жительницы деревни Верх-Чик, крестьянской вдовы Натальи Кирилловны Болдыревой, Дометию. Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Крестил священни... Показать все
Восприемник
12.06.1902
В этот день стала крёстной дочери крестьянина Курской губернии Крестишенской волости деревни Каменной-Горы Артёмова Филиппа Дмитриевича и жены его Артёмовой Зиновии Васильевны, Акилине. Крещение прохо... Показать все
Восприемник
04.08.1902
В этот день стала крёстной сыну крестьянина деревни Малый Чик Гилёва Адриана Яковлевича и жены его, а так же своей сестры Гилёвой Пелагеи Федосеевны, Василию. Крещение проходило в церкви имени Петра А... Показать все
Бракосочетание
08.01.1903
Обряд проходил в церкви имени Петра Афонского. Венчал священник Иродион Зяблицкий, и.д. псаломщика Алексей Пашков. Поручители по жениху: крестьяне села Верх-Чик Пиман Степанович Лушников и Никонор Они... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1903
Сын: Зайков Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Зайков Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно