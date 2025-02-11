Паксеваткин Семен Ильин Около 1869 — найти родственников по фамилии на Familio

Паксеваткин Семен Ильин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1869

умер Неизвестно

Мать
Афимья Иванова1856 г.р.
Отец
Паксеваткин Илья Иванович16.07.1854 г.р.
Супруги
(Фомина (Вдова После 2Го Брака)) Анна ВасильевнаОколо 1862 г.р.
Дети
(Паксеваткина) Ирина Семеновна03.04.1895 г.р.
(Паксеваткина) Анастасия Семеновна21.12.1896 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Паксеваткин Илья Иванович

Мать: Афимья Иванова

Бракосочетание
15.05.1894

Жена: (Фомина (Вдова После 2Го Брака)) Анна Васильевна

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.04.1895

Дочь: (Паксеваткина) Ирина Семеновна

Мать ребёнка: (Фомина (Вдова После 2Го Брака)) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
21.12.1896

Дочь: (Паксеваткина) Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: (Фомина (Вдова После 2Го Брака)) Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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