Паксеваткин Семен Ильин
мужской, родился Около 1869
умер Неизвестно
МатьАфимья Иванова1856 г.р.
ОтецПаксеваткин Илья Иванович16.07.1854 г.р.
Супруги
(Фомина (Вдова После 2Го Брака)) Анна ВасильевнаОколо 1862 г.р.
Дети
(Паксеваткина) Ирина Семеновна03.04.1895 г.р.
(Паксеваткина) Анастасия Семеновна21.12.1896 г.р.
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Рождение
Около 1869
Отец: Паксеваткин Илья Иванович
Мать: Афимья Иванова
Бракосочетание
15.05.1894
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.04.1895
Дочь: (Паксеваткина) Ирина Семеновна
Мать ребёнка: (Фомина (Вдова После 2Го Брака)) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
21.12.1896
Дочь: (Паксеваткина) Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: (Фомина (Вдова После 2Го Брака)) Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно