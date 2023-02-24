Паксеваткин Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаксеваткин Илья Иванович

Паксеваткин Илья Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 16.07.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.07.1854

Отец: Иван Тимофеевич

Мать: Мария Васильева

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Паксеваткин Семен Ильин

Мать ребёнка: Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
14.06.1895

Дочь: Цыганова Агрипина Ильина

Мать ребёнка: Ефимия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close