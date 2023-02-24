Паксеваткин Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 16.07.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.07.1854
Отец: Иван Тимофеевич
Мать: Мария Васильева
Рождение ребёнка
Около 1869
Мать ребёнка: Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
14.06.1895
Дочь: Цыганова Агрипина Ильина
Мать ребёнка: Ефимия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Ивановна
Смерть
Неизвестно