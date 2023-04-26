Цыганова (Паксеваткина) Агрипина Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыганова (Паксеваткина) Агрипина Ильина

Цыганова (Паксеваткина) Агрипина Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1895

Отец: Паксеваткин Илья Иванович

Мать: Ефимия Ивановна

Бракосочетание
18.01.1916

Муж: Цыганов Матвей Иоаннов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1919

Сын: Цыганов Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Цыганов Матвей Иоаннов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close