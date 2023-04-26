Цыганова (Паксеваткина) Агрипина Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1895
Отец: Паксеваткин Илья Иванович
Мать: Ефимия Ивановна
Бракосочетание
18.01.1916
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1919
Сын: Цыганов Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Цыганов Матвей Иоаннов
Смерть
Неизвестно