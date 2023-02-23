(Фомина (вдова после 2го брака)) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фомина (вдова после 2го брака)) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.05.1894

Муж: Паксеваткин Семен Ильин

Морд. Канадей, Россия
Рождение ребёнка
03.04.1895

Дочь: Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Паксеваткин Семен Ильин

Рождение ребёнка
21.12.1896

Дочь: Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Паксеваткин Семен Ильин

Смерть
Неизвестно
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