(Фомина (вдова после 2го брака)) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.05.1894
Морд. Канадей, Россия
Рождение ребёнка
03.04.1895
Дочь: Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Паксеваткин Семен Ильин
Рождение ребёнка
21.12.1896
Дочь: Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Паксеваткин Семен Ильин
Смерть
Неизвестно