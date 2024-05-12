Ерегин Александр Агафонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Ерегин Агафон Фокина
Рождение ребёнка
1899
Сын: Ерегин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Ерегина Александра Прокофьевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ерегина Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Ерегина Александра Прокофьевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ерегина Феодосия Александровна
Мать ребёнка: Ерегина Александра Прокофьевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ерегина Матрона Александровна
Мать ребёнка: Ерегина Александра Прокофьевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ерегин Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Ерегина Александра Прокофьевна
Рождение ребёнка
20.07.1913
Дочь: Пятовская (Ерегина) Мария Александровна
Мать ребёнка: Ерегина Александра Прокофьевна
Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ерегина Анна Александровна
Мать ребёнка: Ерегина Александра Прокофьевна
Смерть
Неизвестно