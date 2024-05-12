Ерегин Александр Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрегин Александр Агафонович

Ерегин Александр Агафонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Ерегин Агафон Фокина

Мать: Ерегина Евгения Кирилловна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Ерегин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Ерегина Александра Прокофьевна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ерегина Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Ерегина Александра Прокофьевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ерегина Феодосия Александровна

Мать ребёнка: Ерегина Александра Прокофьевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ерегина Матрона Александровна

Мать ребёнка: Ерегина Александра Прокофьевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ерегин Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Ерегина Александра Прокофьевна

Рождение ребёнка
20.07.1913

Дочь: Пятовская (Ерегина) Мария Александровна

Мать ребёнка: Ерегина Александра Прокофьевна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ерегина Анна Александровна

Мать ребёнка: Ерегина Александра Прокофьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.