Ерегина Александра Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Ерегин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Ерегин Александр Агафонович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ерегина Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Ерегин Александр Агафонович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ерегина Феодосия Александровна
Отец ребёнка: Ерегин Александр Агафонович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ерегина Матрона Александровна
Отец ребёнка: Ерегин Александр Агафонович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ерегин Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Ерегин Александр Агафонович
Рождение ребёнка
20.07.1913
Дочь: Пятовская (Ерегина) Мария Александровна
Отец ребёнка: Ерегин Александр Агафонович
Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ерегина Анна Александровна
Отец ребёнка: Ерегин Александр Агафонович
Смерть
Неизвестно