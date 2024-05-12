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Ерегина Александра Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Ерегин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Ерегин Александр Агафонович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ерегина Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Ерегин Александр Агафонович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ерегина Феодосия Александровна

Отец ребёнка: Ерегин Александр Агафонович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ерегина Матрона Александровна

Отец ребёнка: Ерегин Александр Агафонович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ерегин Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Ерегин Александр Агафонович

Рождение ребёнка
20.07.1913

Дочь: Пятовская (Ерегина) Мария Александровна

Отец ребёнка: Ерегин Александр Агафонович

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ерегина Анна Александровна

Отец ребёнка: Ерегин Александр Агафонович

Смерть
Неизвестно

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