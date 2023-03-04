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Зеленин Тимофей Игнатьевич

Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1867

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Зеленин Игнат Семёнович

Мать: Зеленина Ульяна Павловна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
31.01.1860

Жена: Зеленина (Лысова) Дарья Авраамова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.11.1860

Дочь: (Зеленина) Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Зеленина (Лысова) Дарья Авраамова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.02.1862 ст.

Сын: Зеленин Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Зеленина (Лысова) Дарья Авраамова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.10.1863

Дочь: Зеленина Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Зеленина (Лысова) Дарья Авраамова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.01.1865

Дочь: Мамаева (Зеленина) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Зеленина (Лысова) Дарья Авраамова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Зеленин Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Зеленина (Лысова) Дарья Авраамова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1867

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