Зеленин Тимофей Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Зеленин Игнат Семёнович
Мать: Зеленина Ульяна Павловна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.01.1860
Рождение ребёнка
10.11.1860
Дочь: (Зеленина) Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Зеленина (Лысова) Дарья Авраамова
Рождение ребёнка
11.02.1862 ст.
Сын: Зеленин Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Зеленина (Лысова) Дарья Авраамова
Рождение ребёнка
04.10.1863
Дочь: Зеленина Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Зеленина (Лысова) Дарья Авраамова
Рождение ребёнка
31.01.1865
Дочь: Мамаева (Зеленина) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Зеленина (Лысова) Дарья Авраамова
Рождение ребёнка
1867
Сын: Зеленин Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Зеленина (Лысова) Дарья Авраамова
Смерть
После 1867