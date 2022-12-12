Зеленина (?) Ульяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (?) Ульяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

03.03.1896

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Зеленин Тимофей Игнатьевич

Отец ребёнка: Зеленин Игнат Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Зеленин Дмитрий Игнатьевич

Отец ребёнка: Зеленин Игнат Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Хорошавина Фёкла Игнатьевна

Отец ребёнка: Зеленин Игнат Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.07.1845

Дочь: Зеленина Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Зеленин Игнат Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.08.1849

Дочь: Наталия Игнатьевна

Отец ребёнка: Зеленин Игнат Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленин Игнат Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
03.03.1896
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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