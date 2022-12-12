Зеленина (?) Ульяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти03.03.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Зеленин Тимофей Игнатьевич
Отец ребёнка: Зеленин Игнат Семёнович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Зеленин Дмитрий Игнатьевич
Отец ребёнка: Зеленин Игнат Семёнович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Хорошавина Фёкла Игнатьевна
Отец ребёнка: Зеленин Игнат Семёнович
Рождение ребёнка
15.07.1845
Дочь: Зеленина Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Зеленин Игнат Семёнович
Рождение ребёнка
04.08.1849
Дочь: Наталия Игнатьевна
Отец ребёнка: Зеленин Игнат Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.03.1896