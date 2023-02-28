Хорошавина (Зеленина) Фёкла Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Зеленин Игнат Семёнович
Мать: Зеленина Ульяна Павловна
Бракосочетание
25.01.1865 ст.
МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених дер. Кислицкая 45 лет 2 брак невеста займ. Якова Коновалова 22 года девица крест. Игната Зеленина дочь поручит по женеху крест. дер. Кислицкой Андрей Прокоп... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1868
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Хорошавин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Хорошавин Матвей Степанович
Отец ребёнка: Хорошавин Степан Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1865