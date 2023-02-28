Хорошавина (Зеленина) Фёкла Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Зеленина) Фёкла Игнатьевна

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Зеленин Игнат Семёнович

Мать: Зеленина Ульяна Павловна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
25.01.1865 ст.

Муж: Хорошавин Степан Иванович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених дер. Кислицкая 45 лет 2 брак невеста займ. Якова Коновалова 22 года девица крест. Игната Зеленина дочь поручит по женеху крест. дер. Кислицкой Андрей Прокоп... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1868

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Хорошавин Степан Иванович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Хорошавин Матвей Степанович

Отец ребёнка: Хорошавин Степан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1865
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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