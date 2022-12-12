Зеленина (Лысова) Дарья Авраамова
Место рожденияд. Коноваловская
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Коноваловская
Бракосочетание
31.01.1860
Рождение ребёнка
10.11.1860
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Зеленин Тимофей Игнатьевич
Рождение ребёнка
11.02.1862 ст.
Сын: Зеленин Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Зеленин Тимофей Игнатьевич
Рождение ребёнка
04.10.1863
Дочь: Зеленина Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Зеленин Тимофей Игнатьевич
Рождение ребёнка
31.01.1865
Дочь: Мамаева Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Зеленин Тимофей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Зеленин Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Зеленин Тимофей Игнатьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно