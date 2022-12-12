Зеленина (Лысова) Дарья Авраамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (Лысова) Дарья Авраамова

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Место рождения

д. Коноваловская

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Коноваловская
Бракосочетание
31.01.1860

Муж: Зеленин Тимофей Игнатьевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.11.1860

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Зеленин Тимофей Игнатьевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.02.1862 ст.

Сын: Зеленин Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Зеленин Тимофей Игнатьевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.10.1863

Дочь: Зеленина Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Зеленин Тимофей Игнатьевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.01.1865

Дочь: Мамаева Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Зеленин Тимофей Игнатьевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Зеленин Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Зеленин Тимофей Игнатьевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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