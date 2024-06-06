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Губский Алексей Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1912

Дата смерти

25.06.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1912

Отец: Губский Трофим Петрович

Мать: Губская (Игнатенко) Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губская (Смольнякова) Софья Митрофановна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Губский Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Губская (Смольнякова) Софья Митрофановна

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.11.1938

Дочь: Моторная (Губская) Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Губская (Смольнякова) Софья Митрофановна

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.09.1947

Сын: Губский Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Губская (Смольнякова) Софья Митрофановна

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.03.1949

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Мать ребёнка: Губская (Смольнякова) Софья Митрофановна

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
25.06.1969
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край

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