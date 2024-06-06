Губский Алексей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1912
Дата смерти25.06.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Сын: Губский Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Губская (Смольнякова) Софья Митрофановна
Рождение ребёнка
27.11.1938
Дочь: Моторная (Губская) Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Губская (Смольнякова) Софья Митрофановна
Рождение ребёнка
11.09.1947
Сын: Губский Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Губская (Смольнякова) Софья Митрофановна
Рождение ребёнка
29.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губская (Смольнякова) Софья Митрофановна
Смерть
25.06.1969
Похороны
Неизвестно