Губский Трофим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубский Трофим Петрович

Губский Трофим Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мотрена Трофимовна

Мать ребёнка: Губский Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Губский Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Губский Анна Федоровна

Рождение ребёнка
09.09.1916

Сын: Губский Яким Трофимович

Мать ребёнка: Губский Анна Федоровна

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин города Темрюка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губский Анна Федоровна

Смерть
1964
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close