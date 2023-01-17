Губский Трофим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мотрена Трофимовна
Мать ребёнка: Губский Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Губский Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Губский Анна Федоровна
Рождение ребёнка
09.09.1916
Мать ребёнка: Губский Анна Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин города Темрюка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губский Анна Федоровна
Смерть
1964
Похороны
Неизвестно