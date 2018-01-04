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Корелина Аполлинария Петровна

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Место рождения

Пермская губерния

Дата рождения

04.01.1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1833 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корелин Кирилл Федорович

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: (Корелина) Феодосия Кирилловна

Отец ребёнка: Корелин Кирилл Федорович

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: (Корелина) Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Корелин Кирилл Федорович

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Дергачева (Корелина) Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Корелин Кирилл Федорович

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Анисимова (Корелина) Фекла Кирилловна

Отец ребёнка: Корелин Кирилл Федорович

Рождение ребёнка
10.11.1875 ст.

Дочь: Духонина (Корелина) Стефанида Кирилловна

Отец ребёнка: Корелин Кирилл Федорович

Смерть
Неизвестно

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