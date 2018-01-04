Корелина Аполлинария Петровна
Место рожденияПермская губерния
Дата рождения04.01.1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1833 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: (Корелина) Феодосия Кирилловна
Отец ребёнка: Корелин Кирилл Федорович
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: (Корелина) Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Корелин Кирилл Федорович
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Дергачева (Корелина) Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Корелин Кирилл Федорович
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Анисимова (Корелина) Фекла Кирилловна
Отец ребёнка: Корелин Кирилл Федорович
Рождение ребёнка
10.11.1875 ст.
Дочь: Духонина (Корелина) Стефанида Кирилловна
Отец ребёнка: Корелин Кирилл Федорович
Смерть
Неизвестно