Филонова (Татаринцева) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1936
Дата смерти01.10.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филонов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
25.11.1958
Отец ребёнка: Филонов Иван Кузьмич
Солонешное, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.07.1961
Сын: Филонов Константин Иванович
Отец ребёнка: Филонов Иван Кузьмич
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
01.10.2019
Омск, город Омск, Омская область