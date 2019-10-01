Филонова (Татаринцева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филонова (Татаринцева) Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1936

Дата смерти

01.10.2019

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1936

Отец: Татаринцев Иван Лаврентьевич

Мать: Татаринцева (Ивачёва) Нона Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филонов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
25.11.1958

Сын: Филонов Василий Иванович

Отец ребёнка: Филонов Иван Кузьмич

Солонешное, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.07.1961

Сын: Филонов Константин Иванович

Отец ребёнка: Филонов Иван Кузьмич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
01.10.2019
Омск, город Омск, Омская область

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