Филонов Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилонов Иван Кузьмич

Филонов Иван Кузьмич

avatar

Место рождения

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

11.07.1935

Дата смерти

08.03.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1935

Отец: Филонов Кузьма Иванович

Мать: Филонова (Дёмина) Фёкла

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филонова (Татаринцева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
25.11.1958

Сын: Филонов Василий Иванович

Мать ребёнка: Филонова (Татаринцева) Нина Ивановна

Солонешное, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.07.1961

Сын: Филонов Константин Иванович

Мать ребёнка: Филонова (Татаринцева) Нина Ивановна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
08.03.2022

Мы используем куки для улучшения работы сайта.