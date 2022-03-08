Филонов Иван Кузьмич
Место рождения
Дата рождения11.07.1935
Дата смерти08.03.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1935
Отец: Филонов Кузьма Иванович
Мать: Филонова (Дёмина) Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1958
Мать ребёнка: Филонова (Татаринцева) Нина Ивановна
Солонешное, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.07.1961
Сын: Филонов Константин Иванович
Мать ребёнка: Филонова (Татаринцева) Нина Ивановна
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
08.03.2022