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Шалагин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1911

Дата смерти

08.03.1976

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1911

Отец: Шалагин Иван

Мать: Шалагина Елена

Рождение ребёнка
?.08.1930

Сын: Шалагин Илья Александрович

Мать ребёнка: Шалагина Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Куимова Полина Александровна

Мать ребёнка: Шалагина Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
?.11.1936

Дочь: Шабалина Нина Александровна

Мать ребёнка: Шалагина Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
12.03.1939

Сын: Шалагин Василий Александрович

Мать ребёнка: Шалагина Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
06.03.1942

Сын: Шалагин Николай Алексанрович

Мать ребёнка: Шалагина Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
?.08.1947

Дочь: Созонтова Галина Александровна

Мать ребёнка: Шалагина Федосья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалагина Федосья Васильевна

Смерть
08.03.1976
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