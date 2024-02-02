Шалагин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1911
Дата смерти08.03.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1911
Отец: Шалагин Иван
Мать: Шалагина Елена
Рождение ребёнка
?.08.1930
Сын: Шалагин Илья Александрович
Мать ребёнка: Шалагина Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Куимова Полина Александровна
Мать ребёнка: Шалагина Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
?.11.1936
Дочь: Шабалина Нина Александровна
Мать ребёнка: Шалагина Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
12.03.1939
Сын: Шалагин Василий Александрович
Мать ребёнка: Шалагина Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
06.03.1942
Сын: Шалагин Николай Алексанрович
Мать ребёнка: Шалагина Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
?.08.1947
Дочь: Созонтова Галина Александровна
Мать ребёнка: Шалагина Федосья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1976