Шалагина Федосья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти30.11.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Косухин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1930
Сын: Шалагин Илья Александрович
Отец ребёнка: Шалагин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Куимова Полина Александровна
Отец ребёнка: Шалагин Александр Иванович
Рождение ребёнка
?.11.1936
Дочь: Шабалина Нина Александровна
Отец ребёнка: Шалагин Александр Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1939
Сын: Шалагин Василий Александрович
Отец ребёнка: Шалагин Александр Иванович
Рождение ребёнка
06.03.1942
Сын: Шалагин Николай Алексанрович
Отец ребёнка: Шалагин Александр Иванович
Рождение ребёнка
?.08.1947
Дочь: Созонтова Галина Александровна
Отец ребёнка: Шалагин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.1986