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Шалагина Федосья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

30.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Косухин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1930

Сын: Шалагин Илья Александрович

Отец ребёнка: Шалагин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Куимова Полина Александровна

Отец ребёнка: Шалагин Александр Иванович

Рождение ребёнка
?.11.1936

Дочь: Шабалина Нина Александровна

Отец ребёнка: Шалагин Александр Иванович

Рождение ребёнка
12.03.1939

Сын: Шалагин Василий Александрович

Отец ребёнка: Шалагин Александр Иванович

Рождение ребёнка
06.03.1942

Сын: Шалагин Николай Алексанрович

Отец ребёнка: Шалагин Александр Иванович

Рождение ребёнка
?.08.1947

Дочь: Созонтова Галина Александровна

Отец ребёнка: Шалагин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалагин Александр Иванович

Смерть
30.11.1986
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