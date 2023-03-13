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Хомутовъ Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Хомутовъ Михаилъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Абрамова Аполлинария

Мать ребёнка: Хомутова Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Щипакина Валентина

Мать ребёнка: Хомутова Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
1900

Сын: Хомутовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Хомутова Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
?.02.1904

Сын: Хомутовъ Порфирий

Мать ребёнка: Хомутова Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Хомутова Мария Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомутова Мария Тимофеева

Смерть
1920
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