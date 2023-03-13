Хомутовъ Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Хомутовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Абрамова Аполлинария
Мать ребёнка: Хомутова Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Щипакина Валентина
Мать ребёнка: Хомутова Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
1900
Сын: Хомутовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Хомутова Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
?.02.1904
Сын: Хомутовъ Порфирий
Мать ребёнка: Хомутова Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Хомутова Мария Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хомутова Мария Тимофеева
Смерть
1920