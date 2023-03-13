Хомутовъ Порфирий
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1904
Дата смерти30.07.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1904
Отец: Хомутовъ Пётр
Мать: Хомутова Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
1924
Сын: Хомутов Сергей
Мать ребёнка: Хомутова Татьяна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Лукина Вера
Мать ребёнка: Хомутова Татьяна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Хомутов Юрий
Мать ребёнка: Хомутова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хомутова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хомутова Мария
Смерть
30.07.1963