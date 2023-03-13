Хомутовъ Порфирий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХомутовъ Порфирий

Хомутовъ Порфирий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1904

Дата смерти

30.07.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1904

Отец: Хомутовъ Пётр

Мать: Хомутова Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
1924

Сын: Хомутов Сергей

Мать ребёнка: Хомутова Татьяна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Лукина Вера

Мать ребёнка: Хомутова Татьяна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Хомутов Юрий

Мать ребёнка: Хомутова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомутова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомутова Мария

Смерть
30.07.1963
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close