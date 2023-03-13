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Хомутова Мария Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Абрамова Аполлинария

Отец ребёнка: Хомутовъ Пётр

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Щипакина Валентина

Отец ребёнка: Хомутовъ Пётр

Рождение ребёнка
1900

Сын: Хомутовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Хомутовъ Пётр

Рождение ребёнка
?.02.1904

Сын: Хомутовъ Порфирий

Отец ребёнка: Хомутовъ Пётр

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Хомутовъ Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомутовъ Пётр

Смерть
1942