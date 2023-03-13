Хомутова Мария Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Абрамова Аполлинария
Отец ребёнка: Хомутовъ Пётр
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Щипакина Валентина
Отец ребёнка: Хомутовъ Пётр
Рождение ребёнка
1900
Сын: Хомутовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Хомутовъ Пётр
Рождение ребёнка
?.02.1904
Сын: Хомутовъ Порфирий
Отец ребёнка: Хомутовъ Пётр
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Хомутовъ Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хомутовъ Пётр
Смерть
1942