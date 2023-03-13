Хомутовъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутовъ Михаилъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Хомутовъ Пётр

Мать: Хомутова Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1954
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