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Кощеев Емельян Стефанович

Место рождения

Захаровцы, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

С 1815 по 1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1786 г.р.

Мать

Вычислено 1789 г.р.

Жена

Вычислено 1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1815 по 1818 ст.

Отец: Кощеев Стефан Пиминов

Мать: Лаптева Евдокия Ефимовна

Захаровцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София Митрофанова

Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Дочь: Кощеева Марфа Емельянова

Мать ребёнка: София Митрофанова

на момент замужества проживала в поч.Пестеровский
Рождение ребёнка
Вычислено 1837 ст.

Сын: Кощеев Демьян Емельянович

Мать ребёнка: София Митрофанова

Захаровцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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