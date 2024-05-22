Кощеев Емельян Стефанович
Место рождения
Дата рожденияС 1815 по 1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
С 1815 по 1818 ст.
Отец: Кощеев Стефан Пиминов
Мать: Лаптева Евдокия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София Митрофанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Дочь: Кощеева Марфа Емельянова
Мать ребёнка: София Митрофанова
на момент замужества проживала в поч.Пестеровский
Рождение ребёнка
Вычислено 1837 ст.
Сын: Кощеев Демьян Емельянович
Мать ребёнка: София Митрофанова
Смерть
Неизвестно