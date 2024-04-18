Кощеева Марфа Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКощеева Марфа Емельянова

Кощеева Марфа Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1815 по 1818 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837

Отец: Кощеев Емельян Стефанович

Мать: не указана

на момент замужества проживала в поч.Пестеровский
Бракосочетание
03.02.1857 ст.

Муж: Пантюхин Яков Корнилов

Унинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание в Спасской церкви прихода села Уни
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close