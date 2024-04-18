Кощеева Марфа Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1837
Отец: Кощеев Емельян Стефанович
на момент замужества проживала в поч.Пестеровский
Бракосочетание
03.02.1857 ст.
Унинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание в Спасской церкви прихода села Уни
Смерть
Неизвестно