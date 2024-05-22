Кощеев Демьян Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКощеев Демьян Емельянович

Кощеев Демьян Емельянович

Место рождения

Захаровцы, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837 ст.

Отец: Кощеев Емельян Стефанович

Мать: София Митрофанова

Захаровцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.11.1855 ст.

Жена: Ситникова Евдокия Терентьева

Пестеровский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Поручители: по жениху кр-не поч.Пестеровский Стефан и Симон Кощеевы, по невесте Леонтий и Архип Старковы
Рождение ребёнка
08.08.1856 ст.

Дочь: Кощеева Васса Демьянова

Мать ребёнка: Ситникова Евдокия Терентьева

Пестеровский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Восприемница Марфа Емельянова Кощеева
Рождение ребёнка
30.01.1859 ст.

Дочь: Кощеева Анна Демьянова

Мать ребёнка: Ситникова Евдокия Терентьева

Пестеровский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Восприемница из поч.Пестеревского кр-ая жена Агафья Кононова Старкова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.