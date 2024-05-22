Кощеев Демьян Емельянович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1837 ст.
Отец: Кощеев Емельян Стефанович
Мать: София Митрофанова
Бракосочетание
04.11.1855 ст.
Поручители: по жениху кр-не поч.Пестеровский Стефан и Симон Кощеевы, по невесте Леонтий и Архип Старковы
Рождение ребёнка
08.08.1856 ст.
Дочь: Кощеева Васса Демьянова
Мать ребёнка: Ситникова Евдокия Терентьева
Восприемница Марфа Емельянова Кощеева
Рождение ребёнка
30.01.1859 ст.
Дочь: Кощеева Анна Демьянова
Мать ребёнка: Ситникова Евдокия Терентьева
Восприемница из поч.Пестеревского кр-ая жена Агафья Кононова Старкова
Смерть
Неизвестно