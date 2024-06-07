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Белоножкин Пётр Митрофанович

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

До 1827

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Белоножкин Митрофан Егорович /Георгиевич

Мать: Белоножкина Февронья Ивановна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоножкина Авдотья Степановна (Даниловна?)

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Белоножкин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Белоножкина Авдотья Степановна (Даниловна?)

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: (Белоножкина) Ирина Петровна

Мать ребёнка: Белоножкина Авдотья Степановна (Даниловна?)

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Смерть
До 1827
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: (Белоножкина) Дарья Петровна

Мать ребёнка: Белоножкина Авдотья Степановна (Даниловна?)

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

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