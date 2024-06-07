Белоножкин Пётр Митрофанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиДо 1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Белоножкин Алексей Петрович
Мать ребёнка: Белоножкина Авдотья Степановна (Даниловна?)
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: (Белоножкина) Ирина Петровна
Мать ребёнка: Белоножкина Авдотья Степановна (Даниловна?)
Смерть
До 1827
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: (Белоножкина) Дарья Петровна
Мать ребёнка: Белоножкина Авдотья Степановна (Даниловна?)