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Белоножкин Алексей Петрович

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Белоножкин Пётр Митрофанович

Мать: Белоножкина Авдотья Степановна (Даниловна?)

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Белоножкин Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Белоножкина Ирина Минаевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Около 1836

Жена: Белоножкина Ирина Минаевна

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Белоножкин Мефодий Алексеевич

Мать ребёнка: Белоножкина Ирина Минаевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Белоножкина) Федосья Алексеевна

Мать ребёнка: Белоножкина Ирина Минаевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Белоножкин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Белоножкина Ирина Минаевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: (Белоножкина) Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: Белоножкина Ирина Минаевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Белоножкин Макар Алексеевич

Мать ребёнка: Белоножкина Ирина Минаевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Смерть
После 1858

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