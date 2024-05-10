Белоножкин Алексей Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Белоножкин Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Белоножкина Ирина Минаевна
Бракосочетание
Около 1836
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Белоножкин Мефодий Алексеевич
Мать ребёнка: Белоножкина Ирина Минаевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Белоножкина) Федосья Алексеевна
Мать ребёнка: Белоножкина Ирина Минаевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Белоножкин Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Белоножкина Ирина Минаевна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: (Белоножкина) Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: Белоножкина Ирина Минаевна
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Белоножкин Макар Алексеевич
Мать ребёнка: Белоножкина Ирина Минаевна
Смерть
После 1858