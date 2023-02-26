Васса Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1819

Сын: Никита Петров

Отец ребёнка: Долотоцкий Пётр Харитонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Даниил Петров

Отец ребёнка: Долотоцкий Пётр Харитонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1824

Сын: Алексей Петров

Отец ребёнка: Долотоцкий Пётр Харитонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 14.08.1825

Дочь: Ульяния Петрова

Отец ребёнка: Долотоцкий Пётр Харитонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1830

Сын: Никифор Петров

Отец ребёнка: Долотоцкий Пётр Харитонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Варвара Петрова

Отец ребёнка: Долотоцкий Пётр Харитонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.03.1833

Сын: Григорий Петров

Отец ребёнка: Долотоцкий Пётр Харитонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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