Васса Романова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1819
Сын: Никита Петров
Отец ребёнка: Долотоцкий Пётр Харитонов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Даниил Петров
Отец ребёнка: Долотоцкий Пётр Харитонов
Рождение ребёнка
20.05.1824
Сын: Алексей Петров
Отец ребёнка: Долотоцкий Пётр Харитонов
Рождение ребёнка
До 14.08.1825
Дочь: Ульяния Петрова
Отец ребёнка: Долотоцкий Пётр Харитонов
Рождение ребёнка
13.03.1830
Сын: Никифор Петров
Отец ребёнка: Долотоцкий Пётр Харитонов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Варвара Петрова
Отец ребёнка: Долотоцкий Пётр Харитонов
Рождение ребёнка
14.03.1833
Сын: Григорий Петров
Отец ребёнка: Долотоцкий Пётр Харитонов
Смерть
Неизвестно