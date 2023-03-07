Даниил Петров
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Долотоцкий Пётр Харитонов
Мать: Васса Романова
Рождение ребёнка
11.04.1848
Дочь: Ирина Данилова
Мать ребёнка: Соломония Тимофеева
Рождение ребёнка
24.05.1849
Сын: Нил Данилов
Мать ребёнка: Соломония Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломония Тимофеева
Смерть
Неизвестно