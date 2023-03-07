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Даниил Петров

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Долотоцкий Пётр Харитонов

Мать: Васса Романова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.04.1848

Дочь: Ирина Данилова

Мать ребёнка: Соломония Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.05.1849

Сын: Нил Данилов

Мать ребёнка: Соломония Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломония Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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