Долотоцкий Пётр Харитонов
Место рождения
Дата рождения13.06.1796
Дата смерти09.04.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1796
Отец: Долотоцкий Харитон Григорьев
Мать: Улита (Лаврентиева)
Рождение ребёнка
15.09.1819
Сын: Никита Петров
Мать ребёнка: Васса Романова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Даниил Петров
Мать ребёнка: Васса Романова
Рождение ребёнка
20.05.1824
Сын: Алексей Петров
Мать ребёнка: Васса Романова
Рождение ребёнка
До 14.08.1825
Дочь: Ульяния Петрова
Мать ребёнка: Васса Романова
Рождение ребёнка
13.03.1830
Сын: Никифор Петров
Мать ребёнка: Васса Романова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Варвара Петрова
Мать ребёнка: Васса Романова
Рождение ребёнка
14.03.1833
Сын: Григорий Петров
Мать ребёнка: Васса Романова
Смерть
09.04.1840