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Долотоцкий Пётр Харитонов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.06.1796

Дата смерти

09.04.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1796

Отец: Долотоцкий Харитон Григорьев

Мать: Улита (Лаврентиева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1819

Сын: Никита Петров

Мать ребёнка: Васса Романова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Даниил Петров

Мать ребёнка: Васса Романова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1824

Сын: Алексей Петров

Мать ребёнка: Васса Романова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 14.08.1825

Дочь: Ульяния Петрова

Мать ребёнка: Васса Романова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1830

Сын: Никифор Петров

Мать ребёнка: Васса Романова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Варвара Петрова

Мать ребёнка: Васса Романова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.03.1833

Сын: Григорий Петров

Мать ребёнка: Васса Романова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.04.1840
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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