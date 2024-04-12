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Некрасов Иван Арсеньевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.10.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1835

Отец: Некрасов Арсений Иванов

Мать: Некрасова Агафья Максимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.11.1855

Жена: Некрасова Александра Ананьева

Рождение ребёнка
1859

Сын: Некрасов Петр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Александра Ананьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1861

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Александра Ананьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
в 1861 г. уже дьячок Преображенской церкви
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Смерть
Неизвестно
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