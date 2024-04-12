Некрасов Иван Арсеньевич
Место рождения
Дата рождения09.10.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1835
Бракосочетание
13.11.1855
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Некрасова Александра Ананьева
Рождение ребёнка
21.10.1861
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Александра Ананьева
в 1861 г. уже дьячок Преображенской церкви
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Смерть
Неизвестно