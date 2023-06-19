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Некрасова (-) Александра Ананьева

Место рождения

Покровское, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.11.1855

Муж: Некрасов Иван Арсеньевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Некрасов Петр Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Арсеньевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1861

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Арсеньевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
в 1861 г. уже дьячок Преображенской церкви
Работа или профессия
Неизвестно
дочь пономаря
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно