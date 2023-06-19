Некрасова (-) Александра Ананьева
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1855
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Некрасов Иван Арсеньевич
Рождение ребёнка
21.10.1861
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Арсеньевич
в 1861 г. уже дьячок Преображенской церкви
Работа или профессия
Неизвестно
дочь пономаря
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно