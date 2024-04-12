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Некрасов Арсений Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

23.06.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Некрасов Иван Васильев

Мать: Некрасова Матрена Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.06.1831

Дочь: Серафима Арсеньева

Мать ребёнка: Некрасова Агафья Максимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1832

Дочь: Матрена Арсеньева

Мать ребёнка: Некрасова Агафья Максимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1835

Сын: Некрасов Иван Арсеньевич

Мать ребёнка: Некрасова Агафья Максимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Праскева Арсеньева

Мать ребёнка: Некрасова Агафья Максимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Некрасов Василий Арсеньевич

Мать ребёнка: Некрасова Агафья Максимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Некрасов Николай Арсеньевич

Мать ребёнка: Некрасова Агафья Максимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Некрасов Арсений Арсеньевич

Мать ребёнка: Некрасова Агафья Максимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Агафья Максимова

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
23.06.1848
Причина смерти: холера
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