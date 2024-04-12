Некрасов Арсений Иванов
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти23.06.1848
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
27.06.1831
Дочь: Серафима Арсеньева
Мать ребёнка: Некрасова Агафья Максимова
Рождение ребёнка
01.11.1832
Дочь: Матрена Арсеньева
Мать ребёнка: Некрасова Агафья Максимова
Рождение ребёнка
09.10.1835
Мать ребёнка: Некрасова Агафья Максимова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Праскева Арсеньева
Мать ребёнка: Некрасова Агафья Максимова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Некрасов Василий Арсеньевич
Мать ребёнка: Некрасова Агафья Максимова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Некрасов Николай Арсеньевич
Мать ребёнка: Некрасова Агафья Максимова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Некрасов Арсений Арсеньевич
Мать ребёнка: Некрасова Агафья Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.06.1848
Причина смерти: холера