Козлова Дарья Федосеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Дарья Федосеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1899

Сын: Козловъ Александръ

Отец ребёнка: Козловъ Артемий

хуторъ Тенюклы
Рождение ребёнка
04.02.1905

Сын: Козловъ Федоръ

Отец ребёнка: Козловъ Артемий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловъ Артемий

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