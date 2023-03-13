Козлова Дарья Федосеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.1899
Сын: Козловъ Александръ
Отец ребёнка: Козловъ Артемий
хуторъ Тенюклы
Рождение ребёнка
04.02.1905
Сын: Козловъ Федоръ
Отец ребёнка: Козловъ Артемий
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козловъ Артемий