Козловъ Артемий
Место рождения
Дата рождения19.10.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1840
Отец: Козловъ Кузьма
Мать: Козлова Александра
Рождение ребёнка
01.04.1873
Сын: Козловъ Георгий
Мать ребёнка: Козлова Ксенія
Рождение ребёнка
10.03.1879
Сын: Козловъ Софронъ
Мать ребёнка: Козлова Ксенія
Рождение ребёнка
10.11.1899
Сын: Козловъ Александръ
Мать ребёнка: Козлова Дарья Федосеева
хуторъ Тенюклы
Рождение ребёнка
04.02.1905
Сын: Козловъ Федоръ
Мать ребёнка: Козлова Дарья Федосеева
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Ксенія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Дарья Федосеева