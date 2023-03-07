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Козловъ Артемий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.10.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1840

Отец: Козловъ Кузьма

Мать: Козлова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1873

Сын: Козловъ Георгий

Мать ребёнка: Козлова Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1879

Сын: Козловъ Софронъ

Мать ребёнка: Козлова Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1899

Сын: Козловъ Александръ

Мать ребёнка: Козлова Дарья Федосеева

хуторъ Тенюклы
Рождение ребёнка
04.02.1905

Сын: Козловъ Федоръ

Мать ребёнка: Козлова Дарья Федосеева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Ксенія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Дарья Федосеева

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