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Дымнич Федот Петрович

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

06.06.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1894 ст.

Отец: Дымнич Пётр Гаврилович

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дымнич Мария Гановна

Рождение ребёнка
04.07.1923

Дочь: Семенюк (Дымнич) Ксения Федотовна

Мать ребёнка: Дымнич Мария Гановна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
1 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Дымничем Федотом Петровичем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Дымни... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1925

Дочь: (Дымнич) Ольга Федотовна

Мать ребёнка: Дымнич Мария Гановна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
2 ребенок по числу родившихся 2 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Дымничем Федотом Петровичем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Дымни... Показать все

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