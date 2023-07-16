Дымнич Федот Петрович
Место рождения
Дата рождения06.06.1894 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1894 ст.
Отец: Дымнич Пётр Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дымнич Мария Гановна
Рождение ребёнка
04.07.1923
Дочь: Семенюк (Дымнич) Ксения Федотовна
Мать ребёнка: Дымнич Мария Гановна
1 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Дымничем Федотом Петровичем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Дымни... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1925
Дочь: (Дымнич) Ольга Федотовна
Мать ребёнка: Дымнич Мария Гановна
2 ребенок по числу родившихся 2 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Дымничем Федотом Петровичем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Дымни... Показать все