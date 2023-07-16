Дымнич Мария Гановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1923
Дочь: Семенюк (Дымнич) Ксения Федотовна
Отец ребёнка: Дымнич Федот Петрович
1 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Дымничем Федотом Петровичем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Дымни... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1925
Дочь: (Дымнич) Ольга Федотовна
Отец ребёнка: Дымнич Федот Петрович
2 ребенок по числу родившихся 2 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Дымничем Федотом Петровичем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Дымни... Показать все
Смерть
Неизвестно