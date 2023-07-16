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Дымнич Мария Гановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дымнич Федот Петрович

Рождение ребёнка
04.07.1923

Дочь: Семенюк (Дымнич) Ксения Федотовна

Отец ребёнка: Дымнич Федот Петрович

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
1 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Дымничем Федотом Петровичем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Дымни... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1925

Дочь: (Дымнич) Ольга Федотовна

Отец ребёнка: Дымнич Федот Петрович

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
2 ребенок по числу родившихся 2 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Дымничем Федотом Петровичем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Дымни... Показать все
Смерть
Неизвестно

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