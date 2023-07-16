Семенюк (Дымнич) Ксения Федотовна
Место рождения
Дата рождения04.07.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1923
Отец: Дымнич Федот Петрович
Мать: Дымнич Мария Гановна
1 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Дымничем Федотом Петровичем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Дымни... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Семенюк) Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Семенюк Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Семенюк) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Семенюк Алексей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно