Семенюк (Дымнич) Ксения Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (Дымнич) Ксения Федотовна

Место рождения

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

04.07.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1923

Отец: Дымнич Федот Петрович

Мать: Дымнич Мария Гановна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
1 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Дымничем Федотом Петровичем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Дымни... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Семенюк) Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Семенюк Алексей Степанович

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Семенюк) Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Семенюк Алексей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенюк Алексей Степанович

Смерть
Неизвестно

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