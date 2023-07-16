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Дымнич Пётр Гаврилович

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дымнич Гаврила

Мать: Дымнич Матрона Ивановна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дымнич Евстафий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Восприемник
15.07.1884 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение Онисима Дымнича Крестьянин села Чесновского Раковца Лаврентий Иванов Дымнич и законная жена его Матрона Иванова, оба православного вероисповедания Восприемники: крестьянин села Чесновского ... Показать все
Рождение ребёнка
?.01.1888 ст.

Дочь: (Дымнич) Захария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
06.06.1894 ст.

Сын: Дымнич Федот Петрович

Мать ребёнка: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Смерть
Неизвестно

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