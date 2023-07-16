Дымнич Пётр Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дымнич Гаврила
Мать: Дымнич Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
15.07.1884 ст.
Крещение Онисима Дымнича Крестьянин села Чесновского Раковца Лаврентий Иванов Дымнич и законная жена его Матрона Иванова, оба православного вероисповедания Восприемники: крестьянин села Чесновского ... Показать все
Рождение ребёнка
?.01.1888 ст.
Дочь: (Дымнич) Захария Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1894 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно