Дымнич Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дымнич Гаврила
Место жительства
1882
Рождение ребёнка
30.07.1883 ст.
Отец ребёнка: Дымнич Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
22.12.1888 ст.
Дочь: (Дымнич) Евгения Лаврентьевна
Отец ребёнка: Дымнич Лаврентий Иванович
Смерть
Неизвестно