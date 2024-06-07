Дымнич Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дымнич Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дымнич Пётр Гаврилович

Отец ребёнка: Дымнич Гаврила

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Место жительства
1882
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
30.07.1883 ст.

Сын: Дымнич Сила Лаврентьевич

Отец ребёнка: Дымнич Лаврентий Иванович

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
22.12.1888 ст.

Дочь: (Дымнич) Евгения Лаврентьевна

Отец ребёнка: Дымнич Лаврентий Иванович

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Смерть
Неизвестно

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